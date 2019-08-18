Там просто фарш, авто разбросаны по дороге: в Красноярском районе в страшном ДТП погибли три человека и пострадал ребенок
В Красноярском районе Самарской области произошло ДТп, в котором столкнулись три машины. В аварии погибли три человека, еще четыре - в том числе один ребенок - оказались в больнице. Очевидцы рассказывают, что автомобили превратились в груду металла, осколки авто разбросаны на территории около ста метров.
- Судя по всему, авто столкнулись на очень приличной скорости. Конечно, из-за ДТП сильно затруднено движение, - рассказывают свидетели аварии.
В результате столкновения Тойота Камри улетела в кювет, отечественная легковушка Гранта перевернулась на бок. ДТП произошло на трассе М5. В деталях ДТП разбираются сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU