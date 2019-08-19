Жительнице Сызрани предложили похоронить еще живую бабушку

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-19T12:14:31+03:00

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В Сызрани местной жительнице предложили похоронить еще живую бабушку, которая лежит в одной из больниц. К женщине пришла сотрудница ритуального агентства и сказала, что ее родственница умерла. Однако после звонка бабушке выяснилось, что с пожилой женщиной все хорошо.

- Возвращалась с работы, нас ребёнком на лестничной площадке встречает девушка по имени Екатерина, которая называет меня по имени и говорит о том, что моя бабушка (причём называет её имя отчество и фамилию) умерла. Думаю, что многие понимают моё состояние в этот момент: я беру её записку, которая предварительно была вложена в мою дверь с номером её телефона, и закрываю дверь. На автомате звоню бабушке и тут… она жива и у неё все хорошо, - написала жительница Сызрани в паблике «Черный список Сызрань».

По словам горожанки, девушка, которая с ней пришла, работает в ритуальном агентстве «Некрополь».

ИСТОЧНИК KP.RU