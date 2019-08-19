В Тольятти возле больницы обнаружен труп упавшей с высоты женщины

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-19T10:40:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром, 19 августа, в Тольятти произошла трагедия. В медицинском городке возле корпуса 810 был обнаружен труп женщины. По предварительной версии, она разбилась при падении с высоты.

- Это пациентка больницы. Она лежала на 7 этажа, а упала с 10-го. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Отрабатывается несколько версий. Как отмечают в социальных сетях местные жители, в медгородке это уже не первое похожее ЧП. За последнее время там два человека покончили с собой.

По факту случившегося правоохранители сейчас проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU