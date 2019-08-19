У самарских десятиклассников станет меньше обязательных предметов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-19T11:23:15+03:00

Министр считает, что новый стандарт позволит увеличить количество часов для углубленного изучения предметов, которые будут приоритетными для школьников для поступления в вузы или техникумы Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

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В десятых классах школ Самарской области введут новые стандарты. В частности, сократился количество обязательных предметов. Сейчас их 15-17, однако уже в этом году их количество уменьшится до 12. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

- Новый стандарт позволит увеличить количество часов для углубленного изучения предметов, которые будут приоритетными для школьников для поступления в вузы или техникумы, - отметил Акопьян.

При этом, по словам главы министерства, сейчас в образовании приветствуется стабильность. Ее примером станет отсутствие изменений в ЕГЭ и ГИА, которые сдают выпускники 11-х и 9-х классов. Самые ближайшие изменения ждут школьников только в 2022 году, когда к обязательным предметам на ЕГЭ добавят английский язык.

ИСТОЧНИК KP.RU