2019-08-19T12:11:58+03:00
Общество

Самарцы, слушающие радио, могут отпавиться в круиз по Волге бесплатно

На «Радио Дача» продолжается акция «Ваш счастливый отпуск»
Евгения ВАСИНА
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Фото сайта infoflot.comФото сайта infoflot.com
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Традиционно «Радио Дача» помогает самарцам продлить лето: отправится на море или в круиз по Волге. Радиослушатели уже отдохнули в Сочи, Крыму, Казани и других городах России. Сейчас ведущие разыгрывают речной круиз на двоих по маршруту Самара-Астрахань-Самара. В путешествие победители отправятся 14 сентября на комфортабельном теплоходе «Иван Кулибин». За семь дней круиза счастливчики побывают в Волгограде, Астрахане, Саратове, Винновке.

Для участия в проекте нужно внимательно слушать «Радио Дача 102,1 FM». По будням в 11:20 и в 17:20 по сигналу ведущего дозвониться по телефону редакции (846) 321-102-1 и ответить, какая из трёх предложенных песен ранее звучала в эфире. Если участник отвечает верно, то проходит в финал.

Определят победителя 8 сентября во время празднования Дня города, там же и вручат путевку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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