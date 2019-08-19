В сельских школах Самарской области появятся 45 центров цифрового и гуманитарного образования

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-19T12:42:36+03:00

Кроме того, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старым школьным автобусам придут 69 новых машин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В сельских школах Самарской области создадут новые точки роста. Речь идет о новых подходах в изучении нескольких дисциплин, а именно информатики, ОБЖ и технологии. Специально для этого в учебных заведения сел создадут 45 центров цифрового и гуманитарного образования. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

- В этом учебном году в рамках национального проекта образования, который был создан по инициативе президента России Владимира Путина, мы запускаем 45 центров цифрового и гуманитарного образования, которые будут располагаться в сельской местности. Это кабинеты, где будет заложен новый подход к изучению трех дисциплин: информатики, ОБЖ и технологии. Это обязательная учебная часть в первой половине дня. Во второй половине дня для школьников будут и шахматы, и дискуссионные площадки, и курсы внеурочной деятельности, секции и кружки, - уточнил глава регионального минобра. - Таким образом мы выравниваем возможности учеников сельских школ и городских учебных заведений.

С этой же целью в селах Самарской области появятся 19-ть мини-кванториумов, детских технопарков, где ребята смогут осваивать инновации и приобретать определенные квалификации. Сейчас на территории области действуют два крупных кванториума: в Самаре и Тольятти.

Однако для школьников в селах это еще не все новики. В этом учебном году улучшаться и условия трансфера ребят в сельские школы. Сегодня ежедневно 17 тысяч учеников в школы райцентров доставляет 661 автобус. Они изнашиваются. Поэтому их планомерно заменяют на новые.

Так, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старым школьным автобусам придут 69 новых машин. На их закупку из областного бюджета были выделены 135 миллионов рублей. Кроме того, уже предусмотрены бюджетные средства на закупку новых школьных автобусов в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU