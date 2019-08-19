2019-08-19T12:42:36+03:00
Общество

В сельских школах Самарской области появятся 45 центров цифрового и гуманитарного образования

В регионе сравняют возможности учеников городских и сельских учебных заведений общего образования
Вера ЦЫГАНКОВА
Поделиться:
Кроме того, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старым школьным автобусам придут 69 новых машин.Кроме того, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старым школьным автобусам придут 69 новых машин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В сельских школах Самарской области создадут новые точки роста. Речь идет о новых подходах в изучении нескольких дисциплин, а именно информатики, ОБЖ и технологии. Специально для этого в учебных заведения сел создадут 45 центров цифрового и гуманитарного образования. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

- В этом учебном году в рамках национального проекта образования, который был создан по инициативе президента России Владимира Путина, мы запускаем 45 центров цифрового и гуманитарного образования, которые будут располагаться в сельской местности. Это кабинеты, где будет заложен новый подход к изучению трех дисциплин: информатики, ОБЖ и технологии. Это обязательная учебная часть в первой половине дня. Во второй половине дня для школьников будут и шахматы, и дискуссионные площадки, и курсы внеурочной деятельности, секции и кружки, - уточнил глава регионального минобра. - Таким образом мы выравниваем возможности учеников сельских школ и городских учебных заведений.

С этой же целью в селах Самарской области появятся 19-ть мини-кванториумов, детских технопарков, где ребята смогут осваивать инновации и приобретать определенные квалификации. Сейчас на территории области действуют два крупных кванториума: в Самаре и Тольятти.

Однако для школьников в селах это еще не все новики. В этом учебном году улучшаться и условия трансфера ребят в сельские школы. Сегодня ежедневно 17 тысяч учеников в школы райцентров доставляет 661 автобус. Они изнашиваются. Поэтому их планомерно заменяют на новые.

Так, по словам Виктора Акопьяна, в этом году на смену старым школьным автобусам придут 69 новых машин. На их закупку из областного бюджета были выделены 135 миллионов рублей. Кроме того, уже предусмотрены бюджетные средства на закупку новых школьных автобусов в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Теперь оценку не исправишь: в самарских школах вместо бумажных появятся электронные журналы
Экс-игрок «Крыльев Советов» Денис Ткачук продолжит карьеру в «Роторе»
На Первомайской в Самаре таксист протаранил "Рено", авария попала на видео
В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег
В Тольятти ограничат движение по нескольким улицам из-за первенства России по велоспорту
В Самаре 4-летний мальчик убежал из дома, пока родители спали
На Волге около Самары пройдет 5-дневный заплыв
В Самаре на год закрыли школу №162
Филиал Третьяковки в Самаре возглавил директор Музея Модерна Михаил Савченко
В Самаре задержали полицейского, который при помощи обмана с "Макдоналдсом" хотел получить от знакомого 100 тысяч рублей
Правоохранители назвали основную версию крушения самолета Як-55 под Тольятти
В Самаре в День флага развернут километровый триколор
Самарцы, слушающие радио, могут отпавиться в круиз по Волге бесплатно
Исследование: собрать ребенка в школу в Самаре дороже, чем в Екатеринбурге и Казани
Жители поселка в Самарской области сидят без горячей воды 8 лет
У самарских десятиклассников станет меньше обязательных предметов
В Самарскую область привезут чудотворный мироточащий образ императора Николая II
В Тольятти возле больницы обнаружен труп упавшей с высоты женщины
Лучше Саратова, но хуже Казани: Самара заняла 167 место в России по уровню тишины
Жительнице Сызрани предложили похоронить еще живую бабушку
Воззвали к совести: в Самарской области с должниками по алиментам поговорили священники
Ел яблоки и жег костер: в Тольятти нашли пропавшего 5-летнего мальчика
В Самарской области ожидают жару до +34
"Держи равновесие, красавчик!": самарские баскетболисты на пляже продемонстрировали подкачанные тела и физподготовку
Будущие десантники! Самарцев рассмешили дети, купающиеся в жилетах в фонтане около запрещающей таблички