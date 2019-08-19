В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег

СЕГОДНЯ 15:23 2019-08-19T15:23:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Троицкое Сызранского района Самарской области неизвестный облил 60-летнюю женщину бензином и поджег. Произошло это 16 августа. Пострадавшая, к счастью, осталась жива, ее доставили в больницу в Сызрани, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник.

- Пострадавшей около шестидесяти лет. По оценке медиков, она получила около 80% ожогов тела и еще примерно на 30% пострадали верхние дыхательные пути, - сообщает издание.

Женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели ее в медикаментозную кому и борются за ее жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU