В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег
Женщина осталась жива, она в больнице
По оценке медиков, женщина получила около 80% ожогов тела.Фото: Архив "КП"
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В селе Троицкое Сызранского района Самарской области неизвестный облил 60-летнюю женщину бензином и поджег. Произошло это 16 августа. Пострадавшая, к счастью, осталась жива, ее доставили в больницу в Сызрани, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник.
- Пострадавшей около шестидесяти лет. По оценке медиков, она получила около 80% ожогов тела и еще примерно на 30% пострадали верхние дыхательные пути, - сообщает издание.
Женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели ее в медикаментозную кому и борются за ее жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU