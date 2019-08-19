2019-08-19T15:23:28+03:00
Происшествия

В Самарской области неизвестный облил пенсионерку бензином и поджег

Женщина осталась жива, она в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По оценке медиков, женщина получила около 80% ожогов тела.По оценке медиков, женщина получила около 80% ожогов тела.Фото: Архив "КП"
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В селе Троицкое Сызранского района Самарской области неизвестный облил 60-летнюю женщину бензином и поджег. Произошло это 16 августа. Пострадавшая, к счастью, осталась жива, ее доставили в больницу в Сызрани, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на источник.

- Пострадавшей около шестидесяти лет. По оценке медиков, она получила около 80% ожогов тела и еще примерно на 30% пострадали верхние дыхательные пути, - сообщает издание.

Женщина в крайне тяжелом состоянии. Медики ввели ее в медикаментозную кому и борются за ее жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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