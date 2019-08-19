2019-08-19T15:48:47+03:00
Происшествия

На Первомайской в Самаре таксист протаранил "Рено", авария попала на видео

По предварительной информации, в происшествии обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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Авария попала на видеоАвария попала на видео
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В минувшее воскресенье, 18 августа, в Самаре произошло ДТП. Водитель службы "Яндекс.Такси", передвигавшийся на "Рено Логан", врезался в "Рено Сандеро". Все случилось примерно в 7-48 утра.

- За рулем "Сандеро" находилась женщина. Она поворачивала налево, а он, видимо, пошел на обгон, выехал сзади на встречную полосу и врезался ей в бок, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель.

По предварительной информации, серьезных травм никто не получил. На месте аварии образовались небольшие затруднения движения. По факту случившегося сейчас полицейские проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, а виновный привлечен к ответственности.

ДТП с такси в Самаре .Клуб хороших водителей https://vk.com/avtovodila

ИСТОЧНИК KP.RU

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