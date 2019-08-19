2019-08-19T16:42:14+03:00
Общество

Теперь оценку не исправишь: в самарских школах вместо бумажных появятся электронные журналы

Но полностью отказываться от бумажных дневников в Самаре пока не спешат
Вера ЦЫГАНКОВА
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Родители смогут следить за успеваемостью своих чад онлайн.Родители смогут следить за успеваемостью своих чад онлайн.Фото: Архив "КП"
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В этом году в школах Самарской области учителя не будут вести бумажные журналы. Теперь в их обязанности будет входить только заполнение электронных аналогов в системе, доступ к которой будут иметь родители учеников. Таким образом они смогут следить за успеваемостью своих чад. Об этом корреспонденту «КП-Самара» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, с преподавателей сняли лишнюю бумажную нагрузку.

Но не всё в этом учебном году переходит в электронный формат. Бумажные дневники пока останутся.

- Решение этого вопроса мы отдали на откуп школам совместно с родителями. Если на собрании они придут к тому, что в начальной школе логичнее сохранить бумажные дневники, потому что это особая культура планирования, основы, которым надо научить, то мы такое решение только приветствуем. Для старшеклассников, скорее всего, бумажные дневники не будут актуальны, но решение опять же за школой и родителями, - рассказал Виктор Акопьян.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конечно, никуда не денутся пока и бумажные учебники. Регион ежегодно закладывает в бюджет около 268 млн рублей на их приобретение. В этом году школы Самарской области получат 738 тысяч новых экземпляров учебных пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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