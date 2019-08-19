2019-08-19T17:39:29+03:00
Общество

Виктор Акопьян: "Для самарских лицеев и гимназий пятидневка невозможна "

А в обычных школах в выходные можно проводить дополнительные занятия
Вера ЦЫГАНКОВА
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Виктор Акопьян ответил на вопросы журналистов КП-СамараВиктор Акопьян ответил на вопросы журналистов КП-Самара
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Пятидневная учебная неделя доступна не всем образовательным учреждениям Самарской области. Об этом корреспонденту "КП-Самара" рассказал глава регионального министерства образования и науки Виктор Акопьян.

По его словам, все зависит от того, обычная это школа или учреждение с углубленным изучением предметов, которых в регионе 25%, в том числе гимназии и лицеи.

- Для лицеев и гимназий пятидневка невозможна. Потому что, если мы хотим углублять предметы и преподавать его на повышенном уровне, нам нужно больше часов и больше дней в неделю, - отметил Виктор Акопьян. Общеобразовательные организации, обыкновенные базовые школы в прошлом году по инициативе губернатора Дмитрия Азарова до 7 класса переходят на пятидневку. Этот вопрос решает совет школы. У нас есть школы у которых и 10 и 11 класс на пятидневке. Это совместно решают педколлектив, старшеклассники и их родители.

При этом глава регионального Минобра, даже в случае перехода на пятидневку, рекомендовал школам в субботу не закрывать свои двери.

- Регион финансирует так называемую внеурочную деятельность. Почему бы тогда не оставить субботний день в школе для кружков и секций, для факультативов и спецкурсов. И я думаю, это хорошая практика, когда ребята в субботний день, а может и в воскресный, что разрешено всеми документами и САНПиНами будут приходить в школу и с пользой проводить свое свободное время, - объяснил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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