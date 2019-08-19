Первые после Москвы: самарским таксистам подарят место для отдыха , игр и обучения

СЕГОДНЯ 18:56 2019-08-19T18:57:29+03:00

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В Самаре может открыться "Дом такси". Такое место отдыха уже есть в Москве, теперь мода пришла и в провинцию. Здесь водители смогут не только отдохнуть, выпить чаю или кофе и поиграть в шахматы, но и научиться чему-то новому.

- Сейчас в столице работают уже три Дома такси — два из которых находятся у аэропортов. Их ежегодно посещают более 200 тысяч раз. Работа в такси — это тяжелый труд, но в отличие от сотрудников других сфер, таксистам обычно негде отдохнуть, перекусить и просто пообщаться с коллегами, - рассказал Директор по развитию регионов сервиса такси Ситимобил Иван Фрей.

Пускать в "Дом такси" будут всех водителей, неважно, с кем они работают. В Доме такси водители смогут не только отдохнуть, перекусить или поиграть в настольные игры, но и овладеть полезными знаниями. Так, например, в Москве перед Чемпионатом мира по футболу в них прошли курсы по английскому языку и лекции от профессиональных экскурсоводов о главных достопримечательностях города. Кроме того, водители постоянно организовывают там шахматные турниры, совместные просмотры матчей и прочие активности.

Кроме того, Иван Фрей не исключил, что впоследствии рядом с Домом такси может появиться автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГКНС), где можно будет заправлять автомобили, работающие на метане.

ИСТОЧНИК KP.RU