Полиция сняла с поезда "Москва - Оренбург" мигранта с липовыми документами
Сотрудники Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте нашли в поезде "Москва - Оренбург" гражданина соседней страны, у которого при себе оказалась только фальшивая миграционная карта. 22-летний уроженец одной из соседних республик работал в столице и решил там же прикупить липовые документы. Вот только проверку они не прошли.
- Карту он приобрел у незнакомого мужчины за 2 тыс рублей. Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа, - объяснили в ведомстве.
Мужчина направлялся в Оренбургскую область. Возможно, затем он собирался переправиться в Казахстан.
ИСТОЧНИК KP.RU