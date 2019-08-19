Полиция сняла с поезда "Москва - Оренбург" мигранта с липовыми документами

СЕГОДНЯ 19:10 2019-08-19T19:10:34+03:00

У 22-летнего гражданина одной из соседних республик оказалось только миграционное удостоверение, которое он по дешевке купил в столице

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте нашли в поезде "Москва - Оренбург" гражданина соседней страны, у которого при себе оказалась только фальшивая миграционная карта. 22-летний уроженец одной из соседних республик работал в столице и решил там же прикупить липовые документы. Вот только проверку они не прошли.

- Карту он приобрел у незнакомого мужчины за 2 тыс рублей. Сейчас в отношение мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в использовании заведомо подложного документа, - объяснили в ведомстве.

Мужчина направлялся в Оренбургскую область. Возможно, затем он собирался переправиться в Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU