2019-08-20T08:57:54+03:00
Происшествия

В Самаре водитель "Опеля" отправил на тот свет таксиста

Очевидцы говорят, что мужчина на иномарке был пьян [видео]
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В страшной аварии погиб таксистВ страшной аварии погиб таксист
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В Самаре рядом с остановкой "Постников овраг" случилось серьезное ДТП, в котором погиб водитель такси. Мужчина на автомобиле Datsun ехал в сторону "Мега Сити", выполняя заказ с пассажирами, в это время ему в лоб влетел "Опель", который мчался, по словам очевидцев, на большой скорости. От столкновения такси откинуло назад.

- В обычной машине был пьяный водитель. Он даже потом сидел и все курить просил, как ни в чем не бывало, как будто абсолютно уверен в правоте своей. Очень высокая была скорость, такси назад откинуло, хотя оно ехало вперед. Там просто невозможно было выжить, - рассказывают очевидцы.

По словам тех, кто видел аварию, сначала "Опель" влетел в Тойоту, а потом допустил лобовое столкновение с такси.

Самарцы переживают, что этот перекресток уже давно стал проклятым: аварии здесь случаются каждое лето. И просят озаботиться безопасностью движения.

ДТП на Овраге в Самаре: погиб таксист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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