В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб
Движение общественного транспорта на Фрунзе/Пионерской встало
@samara.dtp.officialФото: instagram.com
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Утро вторника, 20 августа, ознаменовалось крупной аварией на трамвайной сети Самары. На перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской, где “рогатые” уходят, на поворот, вагон 16-го маршрута потянул за собой столб.
Я видел, как все было, - рассказал очевидец в соцсетях. - Трамвай внезапно натянул провода, после чего рухнул стол. У вагона оторвало токоприемник и только чудом металлическая опора не раздавила трамвай.
Сейчас на месте работают аварийные бригады ТТУ. Движение общественного транспорта на участке пока не восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU