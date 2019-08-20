2019-08-20T08:57:52+03:00
Происшествия

В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб

Движение общественного транспорта на Фрунзе/Пионерской встало
Кирилл КАРИМОВ
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@samara.dtp.official@samara.dtp.officialФото: instagram.com
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Утро вторника, 20 августа, ознаменовалось крупной аварией на трамвайной сети Самары. На перекрестке улиц Фрунзе и Пионерской, где “рогатые” уходят, на поворот, вагон 16-го маршрута потянул за собой столб.

Я видел, как все было, - рассказал очевидец в соцсетях. - Трамвай внезапно натянул провода, после чего рухнул стол. У вагона оторвало токоприемник и только чудом металлическая опора не раздавила трамвай.

Сейчас на месте работают аварийные бригады ТТУ. Движение общественного транспорта на участке пока не восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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