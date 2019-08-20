2019-08-20T09:37:20+03:00
Общество

Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты

По инициативе красно-белых игру перенесли с 15:00 на 20:00 по самарскому времени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Игра пройдет 25 августа на "Самара Арене".Игра пройдет 25 августа на "Самара Арене".Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Самарские болельщики, которые уже купили билеты на игру «Крылья Советов» - «Спартак» и которых не устраивает новое время начала матча, смогут вернуть свои деньги. Напомним, начало встречи перенесли с 15:00 на 20:00 по самарскому времени. Инициатором выступил «Спартак». В клубе считают, что команда не успеет восстановиться до 15:00 25 августа после матча Лиги Европы с португальской «Брагой».

- В связи с переносом времени начала матча «Крылья Советов» – «Спартак», который должен был начаться в 15:00, но состоится 25 августа в 20:00, уведомляем, что купленные ранее билеты на 15:00 действительны. Для тех, кто не имеет возможности посетить матч в связи с переносом на более позднее время, предоставляется возможность вернуть денежные средства за приобретённые билеты, - рассказали в пресс-службе «КС».

Вернуть билеты можно до 24 августа в той кассе, где они были куплены. С собой надо взять бланк билета. Все подробности возврата билетов можно найти на сайте «Крыльев Советов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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