2019-08-20T10:58:05+03:00
Общество

Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено

Бюджетный трансфер на 2 млрд рублей “подвис”
Кирилл КАРИМОВ
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Правительство Самарской областиПравительство Самарской области
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Счетная палата РФ и Росавтодор спорят о том, как понимать задержку 2 млрд рублей из федерального бюджета на старт строительства моста через Волгу в районе Климовки в Самарской области.

В федеральном дорожном агентстве считают, что финансирование “зависло” из-за действий властей Самарской области.

- Росавтодором не осуществлялось финансирование по ряду межбюджетных трансфертов, по которым утверждены правила их предоставления и распределения – в частности, на предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях развития инфраструктуры дорожного хозяйства Самарской области в рамках транспортного коридора “Европа - Западный Китай”, - говорится в сообщении агентства. - По бюджетному законодательству средства предоставляются “по фактической потребности” – в данном случае, после подписания концессионного соглашения. В настоящее время такое соглашение Самарской областью ни с одним из потенциальных концессионеров не заключено.

Документы проекта были согласованы еще в марте, 6 июня - подписано соглашение между Росавтодором и Самарской областью. По нему регион получает более 2 млрд бюджетных рублей. Но только после того, как найдет реальных частных инвесторов.

Планируется, что новый мост через Волгу в обход Тольятти будет построен к 2024 году. Проект 3.7 км моста и развязок к нему оценивается в 130 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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