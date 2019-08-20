Сын погибшего дальнобойщика ищет свидетелей смертельного ДТП под Сызранью

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-20T10:55:53+03:00

У 43-летнего шофера не было шансов выжить в таком столкновении Фото: СОЦСЕТИ

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Родные погибшего в ДТП на М-5 дальнобойщика просят отозваться очевидцев столкновения, которое произошло в ночь с 17 на 18 августа. Об этом сообщает ktv-ray.ru со ссылкой на сына водителя.

Молодой человек просит предоставить ему кадры аварии с видеорегистратора, проезжавших водителей во втором часу ночи 18 августа по трассе М-5 в районе АЗС в Сызранском районе.

Как считает сын погибшего, MAN ехал по трассе, а другая фура повернула на трассу с полосы разгона, не пропустив автовоз. Однако, правохранители считают, что погибший водитель MAN не выбрал безопасное расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU