Дмитрий Губерниев записал видео с поздравлением детской волейбольной команды из Новокуйбышевска

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-20T11:14:21+03:00

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил волейболистов 2004 года рождения из Новокуйбышевска. Ребята из ГБОУ ООШ №11 победили во всероссийском турнире «Серебряный мяч». Поздравление Губерниев записал на видео.

- Дорогие ребята, юные волейболисты из Новокуйбышевска. Я узнал о том, что вы выиграли большой турнир. И хочу сказать, какие вы огромные молодцы. Самое главное – без травм, здоровья всем и удачи. Мой девиз – с детства за волейбольный клуб Новокуйбышевск! Вперед! – сказал на видео Дмитрий Губерниев.

В турнире принимали участие 85 команд со всей страны. В полуфинале команда из Новокуйбышевска обыграла спортсменов из Санкт-Петербурга, а в финале одолела команду из Дагестана.

Дмитрий Губерниев поздравил волейболистов из Новокуйбышевска.

ИСТОЧНИК KP.RU