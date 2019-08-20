Самарцы хотят видеть обновленный Загородный парк семейным и экологичным

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-20T11:28:59+03:00

Проекты реновации парка были очень разные, а какой претворят в жизнь - увидим скоро Фото: Кирилл КАРИМОВ

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В Самаре подвели итоги народного голосования по проектам реконструкции Загородного парка в Самаре. Горожанам хочется оставить парк максимально приближенным к природе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В июне 2019 года проекты-победители и 20 фрагментов проектных решений некоторых элементов парка, выбранных из других конкурсных проектов, были представлены на суд жителей города, посещающих Загородный парк. Волонтеры предлагали горожанам заполнить специально разработанную анкету, также людям предоставлялась возможность ответить на вопросы онлайн.

Более 70% опрошенных ходит в парк семьей. Предпочтение отдается пешим прогулкам на свежем воздухе. Некоторые самарцы назвали парк местом для дружеских встреч, а некоторые видят его, как место для пляжного отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU