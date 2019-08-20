Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-20T11:59:29+03:00

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Паром через Волгу, соединяющий Сызрань с левым берегом Волги, не будет работать до 22 августа. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Причины приостановления работы парома связаны с техническим обслуживанием судна СП-101.

Судно не будет ходить между Сызранью и Бестужевкой до четверга, 22 августа. В штатном режиме паром работает ежедневно в 7, в 13 и в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU