2019-08-20T11:59:29+03:00
Общество

Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа

Единственное судно ушло на техобслуживание
Кирилл КАРИМОВ
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Переправа связывает Сызрань и левый берег ВолгиПереправа связывает Сызрань и левый берег Волги
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Паром через Волгу, соединяющий Сызрань с левым берегом Волги, не будет работать до 22 августа. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Причины приостановления работы парома связаны с техническим обслуживанием судна СП-101.

Судно не будет ходить между Сызранью и Бестужевкой до четверга, 22 августа. В штатном режиме паром работает ежедневно в 7, в 13 и в 18 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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