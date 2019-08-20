Невнимательный парень на “Пежо” устроил аварию с таксомотором на Енисейской
Пассажир Яндекс.Такси отправился в больницу
Удар пришелся в пассажирскую дверьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 19 августа, около 11:00 на Енисейской в Самаре произошло ДТП, где столкнулись два “француза”. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным, 25-летний водитель Peugeot 206 не уступил дорогу Яндекс.Такси, после чего столкнулся с Renault Logan. В результате аварии пострадал пассажир таксомотора, который был госпитализирован.
Сейчас по факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, в результате которой и станет известно, кто виноват в аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU