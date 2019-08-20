2019-08-20T13:56:17+03:00
Спорт

«Ладья» пополнилась тремя хоккеистами и готовится к «Кубку Сахарова»

Турнир пройдет в Тольятти с 20 по 24 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК «Ладья».Фото: ХК «Ладья».
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Хоккейный клуб «Ладья», который входит в систему «Лады» и выступает в МХЛ, примет участие в турнире молодежных команд «Кубок Сахарова». Он пройдет в Тольятти на «Лада-Арене» и стартует 20 августа. Кроме «Ладьи» в нем сыграют «Дизелист» (Пенза), «Реактор» (Нижнекамск), «Ирбис» (Казань) и «Спутник» (Альметьевск).

- Турнир посвящен памяти одного из основателей ХК «Лада» и его первого президента Константина Григорьевича Сахарова и проводится с 2011 года. Продлится он до 24 августа. Победитель и призеры определятся по итогам кругового турнира, - рассказали в «Ладье».

Кроме того, «Ладью» пополнили три хоккеиста - Роберт Нуруллин («Нефтяник-ЮХЛ», Альметьевск), Тимофей Доба («Спартаковец-ЮХЛ», Екатеринбург) и Дмитрий Семеновский («Торпедо-ЮХЛ», Нижний Новгород).

Пробный контракт клуб заключил с нападающим Юрием Юхаревым. Это значит, что хоккеист в «Ладье» на просмотре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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