2019-08-20T14:20:15+03:00
Общество

В Самару приедет топовый ютуб-блогер Wylsacom на Фестиваль 404

404 Фест пройдет 14-15 сентября
Кирилл КАРИМОВ
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В 2019 году в 10-й раз в Самаре пройдет знаменитый на всю Россию Фестиваль 404. Хедлайнером феста станет топовый техноблогер русского YouTube Wylsacom, он же Валентин Петухов. Фестиваль пройдет с 14 по 15 сентября.

В программе мероприятия уже заявлены доклады: основателя "Сноб" и "Коммерсант" Владимира Яковлева, дизайн-директора Mail.ru Юрия Ветрова, PR-директора Яндекс.Такси Владимира Исаева, Техлида Microsoft Norway Максима Сальникова, репортера The New York Times Ивана Нечепуренко, CEO Мегаплана Сергея Козлова, Директора "МойСклад" Аскара Рахимбердиева.

На Фестивале будут тематические секции: дизайн, мобильная и веб-разработка, управление проектами и продуктами, PR и маркетинг. Организаторы обещают, что каждый участник получит уникальную возможность задавать докладчикам вопросы и общаться в кулуарах с интересными людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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