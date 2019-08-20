2019-08-20T14:21:07+03:00
Происшествия

В Самарской области на ходу загорелся трактор

К счастью, обошлось без пострадавших
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия работали полицейские и пожарныеНа месте происшествия работали полицейские и пожарныеФото: соцсети
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Сегодня днем, во вторник 20 августа, в Большечерниговском районе региона произошло ЧП. Примерно в 12-05 в районе поселка Шумовский на 12 километре трассы "Большая Черниговка - Глушицкий" загорелся трактор К-744Р.

- На места происшествия выезжали ПСЧ № 133 ППС Самарской области и сотрудники отдела ГИБДД по району, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Большечерниговского района.

По словам специалистов, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Эксперты устанавливают причину возгорания трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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