В Самарской области на ходу загорелся трактор

20 Авг. 14:21 2019-08-20T14:21:07+03:00

На месте происшествия работали полицейские и пожарные Фото: соцсети

К счастью, обошлось без пострадавших

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Сегодня днем, во вторник 20 августа, в Большечерниговском районе региона произошло ЧП. Примерно в 12-05 в районе поселка Шумовский на 12 километре трассы "Большая Черниговка - Глушицкий" загорелся трактор К-744Р.

- На места происшествия выезжали ПСЧ № 133 ППС Самарской области и сотрудники отдела ГИБДД по району, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Большечерниговского района.

По словам специалистов, в результате пожара погибших и пострадавших нет. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Эксперты устанавливают причину возгорания трактора.

ИСТОЧНИК KP.RU