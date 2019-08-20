Мужчина из Самарской области призывал к экстремизму в интернете и отправился под суд

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-20T14:43:09+03:00

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В конце июля 2019 года 35-летний житель Самарской области получил условный срок. А началось все для А.К. с интернета, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Оказалось, что в апреле 2019 года А.К. активно призывал в соцсетях к осуществлению экстремистской деятельности. Разумеется, это было быстро пресечено правоохранителями.

Как итог - приговор Жигулевского городского суда: 1 год и 6 месяцев условно.

ИСТОЧНИК KP.RU