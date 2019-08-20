2019-08-20T15:01:25+03:00
Общество

В Самаре в ДТП с автобусами в 2019 году погибли 3 человека

Всего по вине водителей автобусов произошли 18 аварий
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре поговорили о том, как ездят водители автобусовВ Самаре поговорили о том, как ездят водители автобусов
Изменить размер текста:

В Самаре обсудили, насколько культурно ведут себя на дорогах водители автобусов в Самаре. Печальную статистику привели представители городской Госавтоинспекции: с начала года на территории Самары произошло 84 ДТП с участием водителей автобусов, в 18 из них были виноваты сами сотрудники фирм-перевозчиков. Три человека в таких авариях погибли, еще 103 пострадали и им потребовалась помощь медиков.

- Также за это время водители 7243 раза нарушили правила, в 2771 случае это были нарушения, которые потенциально могут привести к авариям, - говорят в ГИБДД.

Полицейские не оставляют надежд перевоспитать не слишком воспитанных водителей. Для этого постоянно проводятся профилактические мероприятия: в этом году 46 раз межведомственные группы на станционарных постах беседовали с водителями, объясняли им правила поведения на дороге.

- К сожалению, часто водители автобусов руководствуются не соответствующими правилами, а личным настроением и желанием «не выбиться из графика», - посетовали в ведомстве.

В преддверии школьного года особое внимание уделяют перевозкам детей. С 19 августа по 19 сентября по городу пройдет рейд "Внимание, дети!". Особенности перевозки школьников также обсуждали на мероприятии с представителями минобра.

- Мы призываем всех перевозчиков, работающих со школами, в обязательном порядке уведомлять Госавтоинспекцию о перевозках детей, тщательно проверять техническое состояние автобусов и наличие в них всех необходимых спецсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин
"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар
За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Школьников Самарской области будут возить десятки новых автобусов
Мужчина из Самарской области призывал к экстремизму в интернете и отправился под суд
В Самарской области на ходу загорелся трактор
В Самару приедет топовый ютуб-блогер Wylsacom на Фестиваль 404
«Ладья» пополнилась тремя хоккеистами и готовится к «Кубку Сахарова»
Невнимательный парень на “Пежо” устроил аварию с таксомотором на Енисейской
В Самаре в сквере Высоцкого мужчина облил дедушку бензином и поджег
Самарцы услышат оперные арии с балкона гостиницы
Мужчина, который облил бензином и поджег женщину под Сызранью, стал фигурантом уголовного дела
Паромная переправа в Сызрани не будет работать до 22 августа
Самарцы хотят видеть обновленный Загородный парк семейным и экологичным
Дмитрий Губерниев записал видео с поздравлением детской волейбольной команды из Новокуйбышевска
Сын погибшего дальнобойщика ищет свидетелей смертельного ДТП под Сызранью
Смерть тольяттинского журналиста Михаила Куракина стала уголовным делом
Начало стройки нового моста через Волгу в Самарской области может быть отложено
Федор Конюхов хочет попробовать прожить месяц в Самаре на зарплату врача
Дело о взятках Дмитрия Сазонова “выросло” на 33 млн рублей
Болельщики, которых не устраивает время начала матча «Крылья Советов» - «Спартак», могу вернуть билеты
В центре Самары трамвай №16 вырвал с корнем столб