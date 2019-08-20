В Самаре в ДТП с автобусами в 2019 году погибли 3 человека

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-20T15:01:25+03:00

В Самаре поговорили о том, как ездят водители автобусов

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В Самаре обсудили, насколько культурно ведут себя на дорогах водители автобусов в Самаре. Печальную статистику привели представители городской Госавтоинспекции: с начала года на территории Самары произошло 84 ДТП с участием водителей автобусов, в 18 из них были виноваты сами сотрудники фирм-перевозчиков. Три человека в таких авариях погибли, еще 103 пострадали и им потребовалась помощь медиков.

- Также за это время водители 7243 раза нарушили правила, в 2771 случае это были нарушения, которые потенциально могут привести к авариям, - говорят в ГИБДД.

Полицейские не оставляют надежд перевоспитать не слишком воспитанных водителей. Для этого постоянно проводятся профилактические мероприятия: в этом году 46 раз межведомственные группы на станционарных постах беседовали с водителями, объясняли им правила поведения на дороге.

- К сожалению, часто водители автобусов руководствуются не соответствующими правилами, а личным настроением и желанием «не выбиться из графика», - посетовали в ведомстве.

В преддверии школьного года особое внимание уделяют перевозкам детей. С 19 августа по 19 сентября по городу пройдет рейд "Внимание, дети!". Особенности перевозки школьников также обсуждали на мероприятии с представителями минобра.

- Мы призываем всех перевозчиков, работающих со школами, в обязательном порядке уведомлять Госавтоинспекцию о перевозках детей, тщательно проверять техническое состояние автобусов и наличие в них всех необходимых спецсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU