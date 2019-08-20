2019-08-20T15:06:22+03:00
Общество

Школьников Самарской области будут возить десятки новых автобусов

Губернатор передал ключи от машин директорам школ региона
Борис БРИТВА
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Автобусы оборудованы всем необходимым для комфортной перевозки ребят в условиях российского климатаАвтобусы оборудованы всем необходимым для комфортной перевозки ребят в условиях российского климатаФото: Айна УТИБАЕВА
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Во вторник, 20 августа, на площади Куйбышева в Самаре были переданы ключи от 69 новых автобусов руководителям 67 школ региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул на мероприятии, что главное - это забота о подрастающем поколении.

- Очень рад тому, что главная площадь нашего региона выглядит вот так, что она занята школьными автобусами, которые мы сегодня передаем в образовательные округа и школы, - сказал Дмитрий Азаров коллективам школ. - Я знаю, что сейчас самое напряженное время: вы готовитесь ко Дню знаний, который будет настоящим праздником для тысяч ребят. Хочу вас поблагодарить за ваш напряженный труд по подготовке к учебному году, за ту работу, которую вы уже провели по приведению в порядок школ. Ребятам, возвращаясь в школы после летних каникул, приятно заходить в отремонтированные здания, видеть, что есть новый инвентарь, новое оборудование, чувствовать вашу заботу.

Региональный бюджет на закупку новых автобусов, оборудованных в соответствии со всеми современными требованиями безопасности, включая тахографы и системы ГЛОНАСС, выделил 135 млн рублей. “Пазики” будут задействованы на 83 школьных маршрутах и каждый день будут перевозить почти 2000 детей.

Кстати, впервые новые автобусы для школ Самарской области получили такую опцию, как кондиционер. На аварийные выходы поставлен специальный датчик, который препятствует случайному открыванию, а в экстренном случае можно подать сигнал одной кнопкой - и по координатам автобуса будет незамедлительно выслана помощь.

Создание автопарка для городских и сельских школ идет в рамках нацпроекта “Образование”. Продолжится и обновление парка школьных автобусов: в следующем году на эти цели в областном бюджете уже заложено 75 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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