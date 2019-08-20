2019-08-20T15:37:03+03:00
Общество

За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников

Из них 38 тысяч - впервые
Кирилл КАРИМОВ
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90% ребят будут учиться в первую смену90% ребят будут учиться в первую сменуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На 20 августа 99,7% школ Самарской области допущены к образовательному процессе в новом учебном году. Об этом стало известно на селекторном совещании с главами городов и муниципальных районов региона, которое провел и.о. первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В 2019-2020 учебном году в региона будут работать 1037 организаций. Из них 44 вуза и ссуза, 683 школы, 229 детсадов и 81 учреждение дополнительного образования детей.

За школьные парты сядут почти 340 тыс. детей. Причем более 38 тыс. - первоклассники. Интересно, что 90% ребят в Самарской области будут учиться в одну смену.

ИСТОЧНИК KP.RU

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