В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-20T16:29:38+03:00

В 2014 он стал "Заслуженным артистом Самарской области" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Во вторник, 20 августа, стало известно о смерти солиста Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова, заслуженного артиста Самарской области Сергея Каныгина.

Сергей Каныгин родился 14 октября 1961 года. Артист работал в Государственном Волжском русском народном хоре им. П. М. Милославова с 1987 года и был ведущим певцом в мужской хоровой группе. Солист обладал ярким и сильным басом, уникальным, мощным голосом редкой выразительности. В 2014 году Каныгин получил звание “Заслуженный артист Самарской области”.

Прощание с артистом состоится 21 августа, в 9:30, в Храме в честь Святого великомученика Георгия Победоносца, пл. Славы, ул. Маяковского, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU