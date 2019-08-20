В Тольятти директор школы раздала стимулирующие выплаты для молодых учителей родственникам
Молодые специалисты недополучили 550 тысяч рублей
Директору грозит до 6 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти на директора одной из школ завели уголовное дело. Женщину обвиняют по статье «Присвоение и растрата». Она раздала стимулирующие пособия для молодых учителей своим родственникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- Директор школы выплатила пособие учителям, которые в этом не нуждались. В ходе расследования выяснилось, что работники учебного заведения, получившие материальную помощь, являются близкими родственниками подозреваемой, - рассказали в главке.
Ущерб оценили в 550 000 рублей. Директору грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU