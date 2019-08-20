В Тольятти директор школы раздала стимулирующие выплаты для молодых учителей родственникам

СЕГОДНЯ 16:45 2019-08-20T16:47:36+03:00

Директору грозит до 6 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Тольятти на директора одной из школ завели уголовное дело. Женщину обвиняют по статье «Присвоение и растрата». Она раздала стимулирующие пособия для молодых учителей своим родственникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Директор школы выплатила пособие учителям, которые в этом не нуждались. В ходе расследования выяснилось, что работники учебного заведения, получившие материальную помощь, являются близкими родственниками подозреваемой, - рассказали в главке.

Ущерб оценили в 550 000 рублей. Директору грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU