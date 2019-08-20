В Самаре 2 сентября в этом году не будут запускать воздушные шарики
1 сентября 2019 года в Самаре пройдет без атрибута, ставшего в последние десятилетия чуть ли не символом Дня знаний. Речь идет о традиционном запуске шаров.
Глава городской администрации Елена Лапушкина объяснила, почему стоит от этой традиции отказаться.
- Не планируем запуск воздушных шаров в День знаний, у нас вместе в руководителями образовательных учреждений общая позиция, за охрану окружающей среды, - пояснила глава города в своем Twitter.
Впервые шарики порекомендовали не запускать в этом году, на общегородском Последнем звонке. Именно тогда эко-активисты попросили у губернатора Дмитрия Азарова отменить запуск в небо 5000 гелиевых шаров.
ИСТОЧНИК KP.RU