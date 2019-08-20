Романтично, и без пафоса: Сызранский драмтеатр предлагает молодоженам «самые смелые решения»

СЕГОДНЯ 18:09 2019-08-20T18:09:43+03:00

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В поисках новых источников дохода Сызранский драмтеатр им. Алексея Толстого решил составить конкуренцию организаторам свадеб. Молодоженам предлагается зарегистрировать их брак в любой день, а также устроить по этому поводу театрализованное представление.

- Мы предлагаем Вам провести театральную регистрацию Вашего брака — современную, романтичную и красивую церемонию, - сообщает сайт СДТ.

Творческий коллектив обещает, что будущие супруги «смогут отойти от обычных стандартов» и воплотить в жизнь «свои самые смелые» представления о том, как надо устраивать брачную церемонию. Преимуществом предложения заявлено то, что провести «театральную регистрацию» можно в любой день, независимо от расписания ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU