2019-08-20T20:35:53+03:00
Общество

Любишь цветы — иди пешком: Улицу Куйбышева перекроют для фестиваля

В субботу самарские любители цветов будут веселиться в центре города
Константин Дмитриев
Поделиться:
Фестиваль цветов - всегда красочное зрелищеФестиваль цветов - всегда красочное зрелищеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Улицу Куйбышева с Самаре перекроют в субботу, 24 августа — тут будут проходить основные события городского фестиваля цветов. Любители красивых растений получат центральную улицу в свое распоряжение практически на весь день.

- Фестиваль объединит сразу несколько форматов и локаций — главные события пройдут на пешеходной улице Куйбышева, в Струковском саду и на набережной, от Вилоновского спуска до улицы Льва Толстого, - сообщает пресс-служба администрации Самары.

Улицу Куйбышева перекроют с 8.00 до 15.00 от улицы Пионерской до улицы Венцека; с 8.00 до 22.00 от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Комментарии открыты: Самарцев зовут на онлайн-эфир главы городского департамента транспорта
Ближе к середине: Самарская область не попала в число регионов РФ с самым доступным бензином
Романтично, и без пафоса: Сызранский драмтеатр предлагает молодоженам «самые смелые решения»
В Самаре 2 сентября в этом году не будут запускать воздушные шарики
В Тольятти директор школы раздала стимулирующие выплаты для молодых учителей родственникам
В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин
"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар
За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru