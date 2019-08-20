Любишь цветы — иди пешком: Улицу Куйбышева перекроют для фестиваля

СЕГОДНЯ 20:35 2019-08-20T20:35:53+03:00

В субботу самарские любители цветов будут веселиться в центре города

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Улицу Куйбышева с Самаре перекроют в субботу, 24 августа — тут будут проходить основные события городского фестиваля цветов. Любители красивых растений получат центральную улицу в свое распоряжение практически на весь день.

- Фестиваль объединит сразу несколько форматов и локаций — главные события пройдут на пешеходной улице Куйбышева, в Струковском саду и на набережной, от Вилоновского спуска до улицы Льва Толстого, - сообщает пресс-служба администрации Самары.

Улицу Куйбышева перекроют с 8.00 до 15.00 от улицы Пионерской до улицы Венцека; с 8.00 до 22.00 от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской.

ИСТОЧНИК KP.RU