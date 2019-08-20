2019-08-20T21:25:52+03:00
Общество

Комментарии открыты: Самарцев зовут на онлайн-эфир главы городского департамента транспорта

Вопросы можно задавать как во время прямого эфира, так и заранее
Константин Дмитриев
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Сергей Маркин готов ответить на вопросы самарцевСергей Маркин готов ответить на вопросы самарцевФото: Архив "КП"
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Руководитель департамента транспорта администрации Самары Сергей Маркин завтра, 21 августа, ответит на вопросы жителей города сразу в двух соцсетях — «Вконтакте» и «Одноклассники». Желающие могут оставить свои просьбы и сообщения заранее.

- Администрация Самары запускает новый проект «Комментарии открыты!». Руководители профильных департаментов будут отвечать на вопросы, которые поступают из социальных сетей, - сообщает городская пресс-служба сразу во всех своих официальных аккаунтах.

Сергей Марков будет к «комментариям открыт» в 16.00. Но вопросы можно задавать и заранее — в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники». Пресс-служба обещает, что на самые актуальные из них глава департамента ответит лично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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