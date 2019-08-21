Дети как стартап: В Самарской области «бизнес-мамам» предложат побороться за 100 000 рублей

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-21T04:52:27+03:00

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С 26 сентября по 6 октября в Самарской области пройдет региональный этап федерального женского конкурса бизнес-идей. Чтобы участвовать в нем, нужно быть в декретном отпуске, или воспитывать ребенка возрастом не более года.

- Нередко именно находясь в декрете, женщины хотят начать собственное дело, становясь создателями семейный компаний, или начинают реализовывать социально-значимые проекты, - говорится на сайте федерального проекта «Мама-предприниматель».

Опытные бизнес-тренеры бесплатно научат всех желающих мам основам бизнеса и эффективного управления, дадут экспертную оценку и рекомендации их идеям и проектам. Для участия в конкурсе надо подать заявку на сайте до 23 сентября сего года. Победительница получит грант 100 000 рублей на реализацию своего проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU