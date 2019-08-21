2019-08-21T08:16:44+03:00
Происшествия

В Самаре водитель автобуса убил женщину, протащив её по дороге за платье

Длинное платье пассажирки застряло в дверях, а этого никто не заметил
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Ужасная трагедия случилась в СамареУжасная трагедия случилась в Самаре
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Жуткая трагедия произошла в Самаре во вторник днем. Под колёсами автобуса номер 53 погибла пассажирка, которая не успела вовремя выйти из дверей. Женщина в длинном платье пыталась покинуть а автобус, но край её наряда зажало дверьми. Водитель не заметил этого и рванул с места.

- Это был кошмар. Она так кричала, по ней многотонная машина практически проехала. Её тело было изуродовано, - с дрожью вспоминают очевидцы. Они же рассказывают, что рядом с погибшей плакала женщина и говорила, что она была абсолютно здорова.

Судя по данным сайта "СамараТранс", маршрут номер 53 обслуживает коммерческий перевозчик. Жители говорят, что водители на этом маршруте часто торопятся закрыть двери, чтобы не выйти из графика, заработать больше денег. К тому же они разговаривают по телефону за рулём и успевают курить. В этот раз такая поспешность привела к настоящей трагедии. В её деталях ещё предстоит разобраться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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