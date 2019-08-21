В Тольятти снимали с крыши подростка со сломанной ногой

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-21T07:23:33+03:00

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В Тольятти во вторник в девять вечера спасателям пришлось доставать застрявшего на крыше недостроя подростка со сломанной ногой. Вызвали их видимо друзья 17-летнего парня. Непонятно, как мальчишка сломал ногу, но сам спуститься с крыши здания на Баныкина он не мог.

- Прибыли спасатели, у подростка - перелом голени. Поставили ему шины и с помощью носилок и альпинистское снаряжения передали его вниз, врачам скорой помощи, - сообщил главный тольяттинский спасатель Андрей Дербенев.

Подростку сделали обезболивающий укол. Потом им занялись медики. Что дети делали на крыше, ещё предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU