2019-08-21T08:24:11+03:00
Общество

На набережной в Самаре снесли самовольный павильон

Он стоял между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Теперь владельцу павильона придется заплатить за его снос. Фото: Управление ФССП России по Самарской области.Теперь владельцу павильона придется заплатить за его снос. Фото: Управление ФССП России по Самарской области.
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В Самаре приставы снесли павильон на набережной Волги. Земля под строением была занята незаконно, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

- Были возбуждены два исполнительных производства в отношении общества с ограниченной ответственностью. Одно исполнительное производство о демонтаже незаконного строения, второе – об освобождении самовольно занятого земельного участка площадью 33,7 кв. м. на набережной реки Волга между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого, - говорится в сообщении.

Суд обязал владельца снести строение самостоятельно, однако тот этого не сделал. Тогда приставы обратились в подрядную организацию. Теперь владельцу павильона придется заплатить за его снос.

- Все расходы по исполнительным производствам взыщут с должника-организации. За неисполнение решения суда в срок должнику придется оплатить исполнительский сбор на общую сумму 100 тысяч рублей, - рассказали приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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