В Самарской области мужчина облил машину знакомого бензином и поджег

СЕГОДНЯ 08:37 2019-08-21T08:37:58+03:00

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В Самарской области полиция задержала 29-летнего мужчину, которого обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Самарец облил бензином машину знакомого и поджег. Случилось это в садово-дачном товариществе в поселке Царевщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Ночью в марте этого житель Самары в садово-дачное товарищество в поселке Царевщина. Установлено, что мужчина хотел повредить машину 60-летнего местного жителя. Обнаружив припаркованное транспортное средство, злоумышленник облил его бензином и поджег. Сумма ущерба составила 650 000 рублей, - рассказали в главке.

Поджигателя поймали. Уголовное дело в отношении него передали в суд. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU