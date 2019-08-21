2019-08-21T08:55:10+03:00
Общество

"Его могут съесть собаки!" В Самаре ищут хозяев потерявшегося бельчонка

Жители не уверены, что животное можно без проблем выпустить в естественную среду обитания
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Домой к самарчанину забежала мелкая белкаДомой к самарчанину забежала мелкая белка
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Жители Самары переживают за судьбу маленькой белочки. Животное, по словам жителя города, забежало к нему домой.

- Мелкая, испуганная, вынес ее в подъезд. На улицу выпускать - съедят голодные псины.Может кто то заберет к себе или отдаст в место где за такими ухаживают? - вопрошает поймавший белочку человек.

Мнения горожан разделились: кто-то говорит, что нужно выпустить ее в парк, другие возражают, что если белка домашняя - в дикой природе она не выживет. Многие предлагают свою помощь: готовы сами отвезти белочку в парк или в зоопарк. Но автор пока пожелал остаться анонимным и не делится контактами места, где белка находится. Все просят только не оставлять белку в стрессе в подъезде и скорее найти место, где ей будет хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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