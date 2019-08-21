Случился инсульт: в Самарской области два дня искали пожилого грибника

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-21T09:23:48+03:00

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В Самарской области спасатели два дня искали в лесу потерявшегося грибника. 85-летний мужчина ушел из дома в поселке Прибрежный и не вернулся. В понедельник, 19 августа, на поиски мужчины отправились спасатели подразделения Красная Глинка и поисковой отряд «Лиза Алерт».

- В течение суток мужчину искали в лесах от Задельного до Грушинской дороги, но поиск результата не принёс. Утром 20 августа произошла смена состава спасателей. Поиск начали проводить в районе села Задельное. В 18:36, когда спасатели проходили мимо заброшенного дачного массива, увидели на одном из участков мужчину с признаками инсульта, - рассказали в ПСС Самарской области.

На место вызвали бригаду «скорой помощи». В 19:30 пострадавшего увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU