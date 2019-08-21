2019-08-21T09:44:42+03:00
Общество

Ее намотало на колесо и был ужасный крик: в Самаре выясняют, виноват ли водитель автобуса, раздавивший пассажирку

Женщина выходила из автобуса, ее платье прищемило дверьми и автобус поехал
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Самаре женщину сбил автобусВ Самаре женщину сбил автобус
Изменить размер текста:

В Самаре разбираются в деталях трагедии на остановке на пересечении улиц Мориса Тореза и Революционной. Здесь накануне днем, 21 августа в понедельник погибла под колесами пассажирского автобуса №53 женщина. Она выходила из автобуса, но не успела: водитель закрыл двери, прищемил край ее платья и рванул с места. Женщина попала под колеса и умерла.

- На данный момент проводится расследование, выясняются факты происшествия. В текущее время устанавливается связь с родственниками погибшей женщины. Независимо от того, кто виноват в произошедшем, руководство ООО "Самара Авто Газ" окажет всю необходимую помощь и поддержку ее родственникам, - прокомментировали в компании-перевозчике.

Очевидцы рассказали, что тело женщины в буквальном смысле намотало на колеса. Она ужасно кричала и скончалась до приезда скорой помощи. Тело лежало на остановке практически весь день, до поздней ночи. Очевидцы предполагают, что водитель торопился отправиться в путь и не посмотрел в зеркало заднего вида, все ли пассажиры закончили высадку и посадку. У горожан нашлось много претензий к водителям, которые часто "гонят" вперед, успевают за рулем беседовать по телефону, курить и не следят за процессом посадки в автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рождествено утонул самарец, отдыхавший за Волгой
Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»
«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Тольятти во время перекрытия улицы Спортивной
В Новокуйбышевске кандидаты в депутаты от КПРФ объявили голодовку
Случился инсульт: в Самарской области два дня искали пожилого грибника
Armani, Louis Vuitton, Porsche: в Самарской области таможня нашла поддельные парфюм и детали на машины
"Его могут съесть собаки!" В Самаре ищут хозяев потерявшегося бельчонка
В Самарской области мужчина облил машину знакомого бензином и поджег
На набережной в Самаре снесли самовольный павильон
В Тольятти снимали с крыши подростка со сломанной ногой
В Самаре водитель автобуса убил женщину, протащив её по дороге за платье
Дети как стартап: В Самарской области «бизнес-мамам» предложат побороться за 100 000 рублей
Комментарии открыты: Самарцев зовут на онлайн-эфир главы городского департамента транспорта
Любишь цветы — иди пешком: Улицу Куйбышева перекроют для фестиваля
Ближе к середине: Самарская область не попала в число регионов РФ с самым доступным бензином
Романтично, и без пафоса: Сызранский драмтеатр предлагает молодоженам «самые смелые решения»
В Самаре 2 сентября в этом году не будут запускать воздушные шарики
В Тольятти директор школы раздала стимулирующие выплаты для молодых учителей родственникам
В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин
"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар
За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru