Ее намотало на колесо и был ужасный крик: в Самаре выясняют, виноват ли водитель автобуса, раздавивший пассажирку

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-21T09:44:42+03:00

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В Самаре разбираются в деталях трагедии на остановке на пересечении улиц Мориса Тореза и Революционной. Здесь накануне днем, 21 августа в понедельник погибла под колесами пассажирского автобуса №53 женщина. Она выходила из автобуса, но не успела: водитель закрыл двери, прищемил край ее платья и рванул с места. Женщина попала под колеса и умерла.

- На данный момент проводится расследование, выясняются факты происшествия. В текущее время устанавливается связь с родственниками погибшей женщины. Независимо от того, кто виноват в произошедшем, руководство ООО "Самара Авто Газ" окажет всю необходимую помощь и поддержку ее родственникам, - прокомментировали в компании-перевозчике.

Очевидцы рассказали, что тело женщины в буквальном смысле намотало на колеса. Она ужасно кричала и скончалась до приезда скорой помощи. Тело лежало на остановке практически весь день, до поздней ночи. Очевидцы предполагают, что водитель торопился отправиться в путь и не посмотрел в зеркало заднего вида, все ли пассажиры закончили высадку и посадку. У горожан нашлось много претензий к водителям, которые часто "гонят" вперед, успевают за рулем беседовать по телефону, курить и не следят за процессом посадки в автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU