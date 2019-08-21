2019-08-21T10:06:38+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Тольятти во время перекрытия улицы Спортивной

Изменения в дорожном движении вызваны первенством Тольятти по велоспорту
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Кроме того, с 20 по 24 августа с 10:00 до 16:00 машинам запретят ездить по улице Спортивной от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной.Кроме того, с 20 по 24 августа с 10:00 до 16:00 машинам запретят ездить по улице Спортивной от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти с 19 по 25 августа из-за открытого первенства города по велоспорту-шоссе изменит работу общественный транспорт. Кроме того, с 20 по 24 августа с 10:00 до 16:00 машинам запретят ездить по улице Спортивной от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной, сообщает администрация города.

- На время проведения мероприятия изменяются схемы движения маршрутов пассажирского транспорта, а именно: автобусы маршрутов №№ 15, 16, 30, 62к, 73, 96, 153, 201 будут следовать от/до остановки «Дворец детского творчества» по утвержденным схемам. Автобус маршрута №13, 115 будет следовать от/до остановки «Набережная» по утвержденным схемам, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рождествено утонул самарец, отдыхавший за Волгой
Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»
«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра
В Новокуйбышевске кандидаты в депутаты от КПРФ объявили голодовку
Ее намотало на колесо и был ужасный крик: в Самаре выясняют, виноват ли водитель автобуса, раздавивший пассажирку
Случился инсульт: в Самарской области два дня искали пожилого грибника
Armani, Louis Vuitton, Porsche: в Самарской области таможня нашла поддельные парфюм и детали на машины
"Его могут съесть собаки!" В Самаре ищут хозяев потерявшегося бельчонка
В Самарской области мужчина облил машину знакомого бензином и поджег
На набережной в Самаре снесли самовольный павильон
В Тольятти снимали с крыши подростка со сломанной ногой
В Самаре водитель автобуса убил женщину, протащив её по дороге за платье
Дети как стартап: В Самарской области «бизнес-мамам» предложат побороться за 100 000 рублей
Комментарии открыты: Самарцев зовут на онлайн-эфир главы городского департамента транспорта
Любишь цветы — иди пешком: Улицу Куйбышева перекроют для фестиваля
Ближе к середине: Самарская область не попала в число регионов РФ с самым доступным бензином
Романтично, и без пафоса: Сызранский драмтеатр предлагает молодоженам «самые смелые решения»
В Самаре 2 сентября в этом году не будут запускать воздушные шарики
В Тольятти директор школы раздала стимулирующие выплаты для молодых учителей родственникам
В Самаре скончался солист Государственного Волжского русского народного хора Сергей Каныгин
"Она очень расстроилась и плакала": внучка бабушки, которую хотели похоронить заживо, обратилась в прокуратуру
Жуткий столб дыма: на Заводском шоссе в Самаре загорелся ангар
За парты школ Самарской области 1 сентября сядут 340 тысяч учеников
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru