Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Тольятти во время перекрытия улицы Спортивной

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-21T10:06:38+03:00

Кроме того, с 20 по 24 августа с 10:00 до 16:00 машинам запретят ездить по улице Спортивной от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти с 19 по 25 августа из-за открытого первенства города по велоспорту-шоссе изменит работу общественный транспорт. Кроме того, с 20 по 24 августа с 10:00 до 16:00 машинам запретят ездить по улице Спортивной от проспекта Степана Разина до улицы Юбилейной, сообщает администрация города.

- На время проведения мероприятия изменяются схемы движения маршрутов пассажирского транспорта, а именно: автобусы маршрутов №№ 15, 16, 30, 62к, 73, 96, 153, 201 будут следовать от/до остановки «Дворец детского творчества» по утвержденным схемам. Автобус маршрута №13, 115 будет следовать от/до остановки «Набережная» по утвержденным схемам, - рассказали в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU