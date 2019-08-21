2019-08-21T10:19:43+03:00
Общество

«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра

Слышали гул на Безымянке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По информации ГУ МЧС, нештатных ситуаций в это время на Безымянке и в соседних районах не было.По информации ГУ МЧС, нештатных ситуаций в это время на Безымянке и в соседних районах не было.Фото: Евгений КОТМЫШЕВ
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Жителей Безымянки в Самаре рано утром в среду, 21 августа, разбудил страшный шум. В районе 4 часов утра самарцы услышали громкий гул. Многие выбежали на улицу.

- Друзья, что у нас сегодня рано утром было на Безымянке, кто знает? Местные жители говорят мне, что в 4 утра их разбудил страшный рёв, люди выбежали на улицу, думали, что война или авария на «Прогрессе» или ещё где. Длилось полчаса. Что было? – спрашивает в Твиттере депутат самарской губдумы Михаил Матвеев.

По информации ГУ МЧС, нештатных ситуаций в это время на Безымянке и в соседних районах не было. Как сообщил Михаил Матвеев, по неподтвержденным данным, на одном из заводов прошли испытания двигателя.

- Почему в 4 утра и так, что площадь Кирова дрожит, непонятно. Надеюсь, это не двигатель для той самой ракеты из мультика, - отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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