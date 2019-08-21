«Люди думали, что война или авария на заводе»: самарцев напугал страшный шум в 4 утра
Жителей Безымянки в Самаре рано утром в среду, 21 августа, разбудил страшный шум. В районе 4 часов утра самарцы услышали громкий гул. Многие выбежали на улицу.
- Друзья, что у нас сегодня рано утром было на Безымянке, кто знает? Местные жители говорят мне, что в 4 утра их разбудил страшный рёв, люди выбежали на улицу, думали, что война или авария на «Прогрессе» или ещё где. Длилось полчаса. Что было? – спрашивает в Твиттере депутат самарской губдумы Михаил Матвеев.
По информации ГУ МЧС, нештатных ситуаций в это время на Безымянке и в соседних районах не было. Как сообщил Михаил Матвеев, по неподтвержденным данным, на одном из заводов прошли испытания двигателя.
- Почему в 4 утра и так, что площадь Кирова дрожит, непонятно. Надеюсь, это не двигатель для той самой ракеты из мультика, - отметил депутат.
ИСТОЧНИК KP.RU