Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-21T10:33:58+03:00

Артем Тимофеев выступает в Самаре на правах аренды, а принадлежит «Спартаку». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Крыльям Советов» в матче 7 тура Российской премьер-лиги против «Спартака» не помогут сразу несколько футболистов. Так, не сыграет против красно-белых Артем Тимофеев. Футболист находится в «Крыльях» в аренде, а принадлежит «Спартаку». По условиям соглашения Тимофеев не может играть против своей команды, сообщает пресс-служба «КС».

Кроме того, пропустят предстоящую игру травмированные Денис Якуба, Геннадий Киселев и Тарас Бурлак. Последний вернулся из Германии, где восстанавливался после травмы, и продолжит реабилитацию в Самаре.

Напомним, встреча «КС» - «Спартак» пройдет на «Самара Арене» 25 августа в 20:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU