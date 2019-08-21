Артем Тимофеев не сможет сыграть за «Крылья Советов» в матче со «Спартаком»
«Крыльям Советов» в матче 7 тура Российской премьер-лиги против «Спартака» не помогут сразу несколько футболистов. Так, не сыграет против красно-белых Артем Тимофеев. Футболист находится в «Крыльях» в аренде, а принадлежит «Спартаку». По условиям соглашения Тимофеев не может играть против своей команды, сообщает пресс-служба «КС».
Кроме того, пропустят предстоящую игру травмированные Денис Якуба, Геннадий Киселев и Тарас Бурлак. Последний вернулся из Германии, где восстанавливался после травмы, и продолжит реабилитацию в Самаре.
Напомним, встреча «КС» - «Спартак» пройдет на «Самара Арене» 25 августа в 20:00 по местному времени.
ИСТОЧНИК KP.RU