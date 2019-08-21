В Рождествено утонул самарец, отдыхавший за Волгой

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-21T10:43:29+03:00

Нашли труп мужчины в 25 метрах от берега на глубине 6 метров. Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

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В районе Рождествено в Самарской области во вторник, 20 августа, водолазы нашли тело 32-летнего самарца. Мужчина утонул 17 августа, когда отдыхал за Волгой с друзьями, сообщает ПСС Самарской области.

- По словам очевидца, брата утонувшего, они приехали из Самары на правый берег на отдых. Мужчина пошёл купаться, и его потеряли из виду. В течении 40 минут друзья и родственники своими силами пытались найти пострадавшего. После чего приняли решение обратиться за помощью к спасателям, - рассказали в ПСС.

Нашли труп мужчины в 25 метрах от берега на глубине 6 метров. Тело передали полиции для дальнейшего следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU