«Все это может привести к тому, что земли парка продадут под дачи»: экс-директор «Самарской луки» обратился за помощью к общественности
Бывший директор «Самарской луки» Александр Губернаторов обратился к общественности с просьбой помочь. Мужчина считает, что его обвиняют в том, чего он не делал. Свое сообщение он опубликовал в Facebook.
- Меня, мою семью и коллегу по природоохранной деятельности из общественного регионального фонда «Самарская Лука» обвиняют в преступлениях. В настоящий момент Следственный комитет возбудил уголовное дело против нас в хищении чужого имущества у коммерческих организаций, наших партнеров по проектам, реализованным на территории национального парка, - написал Губернаторов.
Экс-директор «Самарской луки» рассказал, что его и его близких обвиняют в том, что деньги от благотворителей и спонсоров они тратили на свои личные цели. Губернаторов уверяет – это неправда.
- Денежные средства, полученные общественным фондом (НКО) направлялись на реализацию совместных проектов. На каждом из реализованных проектов (как во время проведения работ, так и непосредственно при демонстрации конечного результата) лично присутствовали представители от спонсоров, они были довольны и полностью удовлетворены итогами, - отметил бывший директор.
Мужчина говорит, что за 1,5 года в его доме прошли три обыска. Изъяли компьютеры, технику, документы, а семья находится в постоянном напряжении.
- Бесконечные проверки фактически парализовали деятельность коллектива парка. Нам пришлось свернуть многие проекты и планы развития.
В чем причина столь активного давления мы можем только догадываться.
По моему мнению, цель всех этих «игр» любым способом «сломать, заставить» парк, разрушить целостность заповедной территории, изменить и вывести из границ национального парка населенные пункты, расширить границы населенных пунктов за счет включения земель с/х назначения для ИЖС, а в дальнейшем, исключить из его территории дорог, линий электропередач и т.п. К чему это может привести – территория парка будет сокращена до лесного фонда и уменьшится в разы, ценные земли парка передадут в частную собственность и будут проданы под дачи и т.п, - считает Губернаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU