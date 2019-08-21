В Самаре в августе и сентябре перекроют несколько улиц из-за лыжников

СЕГОДНЯ 13:38 2019-08-21T13:38:30+03:00

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В Самаре с 9:00 до 16:00 23 и 24 августа, а также 27 и 28 сентября перекроют несколько улиц. Все из-за чемпионата и первенства Самарской области по лыжероллерам. Проехать нельзя будет по улице Арена 2018 от Проезда №8 до Проезда №2, по Проезду №2 от улицы Второй стадионной до улицы Арена 2018, по улице Дальней от улицы Арена 2018 на протяжении 500 метров, сообщает мэрия Самары.

- Также в период с 00:00 до 16.00 23 и 24 августа, а также 27 и 28 сентября 2019 года на указанных выше участках дорог будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств, - отметили в горадминистрации.

Исключение сделают для общественного транспорта, машин полиции, «скорой помощи», пожарных и авто с пропусками.

ИСТОЧНИК KP.RU