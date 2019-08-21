В Тольятти с 7 этажа жилого дома упал парень, очевидцы говорят, что его сбросили
Вчера вечером, во вторник 20 августа, в Тольятти произошло ЧП. С 7 этажа дома № 14А на бульваре Ленина выпал молодой парень. Все случилось примерно в 22-30.
- Мы гуляли рядом и услышали, как кто-то падает. Подошли и вызвали скорую, которая его забрала. Потом моя подруга за домом нашла пакет с наркотиками и отдала его полиции, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец случившегося Влада.
По словам девушки, пострадавшего сбросили с окна. Из квартиры, с которой он упал, полиция забрала молодого человека и девушку.
Правоохранители сведения о криминальном характере случившегося не подтверждают. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU