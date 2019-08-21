В Самарской области на 50 км дорог уложили смесь, которая должна продлить срок их службы

СЕГОДНЯ 14:15 2019-08-21T14:17:52+03:00

Устройство защитных слоев не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и позволяет оперативно устранить дефекты покрытия. Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

Всего до конца года в порядок должны привести 128 км федеральных трасс

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В Самарской области завершился ремонт шести дорог. На трассе М-5 «Урал» в Красноярском и Сергиевском районах, на подъезде к Ульяновску, а также в Ставропольском районе на отрезке между Тольятти и Винтаем появилось тонкослойное покрытие из битумоминеральной открытой смеси. Общая протяженность отремонтированных дорог – 50 км. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

- Устройство защитных слоев не только продлевает срок службы дорожной одежды, но и позволяет оперативно устранить дефекты покрытия и значительно повысить комфортность и безопасность движения, - уверяют в учреждении. - Аналогичный вид работ выполнен и на трассе Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Сызранском районе.

Всего в 2019 году в порядок должны привести 128 км трех федеральных трасс, которые проходят по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU